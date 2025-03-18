اخبار الرياضه

معلومة رياضية.. ممارسة التايكوندو تمنع الخوف وتساعد على اتخاذ القرارات

0 نشر
0 تبليغ

معلومة رياضية.. ممارسة التايكوندو تمنع الخوف وتساعد على اتخاذ القرارات

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة التايكوندو تمنع الخوف وتساعد على اتخاذ القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 18 مارس 2025 10:00 ص
عالم  ملىء بالمعلومات، سواء على الصعيد التاريخى للألعاب أو فوائد الممارسة، ودائماً ما تنطبق مقولة "العقل السليم دائما فى الجسم السليم" على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

 

كثير من ممارسي التايكوندو يمارسونها دون التعرف على فوائدها، من أبرز نجوم اللعبة هداية ملاك، سيف عيسى ، عمرو خيرى، ونحرص فى هذا التقرير على تسليط الضوء على فوائد ممارسة التايكوندو، وأبرزها:

 

1- تحافظ على لياقة الجسم.

 

2- بناء العضلات بشكل سليم.

 

3-تنمية المهارات العقلية.

 

4- تعزز الإبتكار والإبداع.

 

5- إخراج الأفكار السلبية.

 

6- تحسين الحالة النفسية والمزاج.

 

7- زيادة كثافة العضلات. 

 

8- تعليم الدفاع عن النفس. 

 

9- تمنع الخوف. 

 

10- تساعد على اتخاذ القرار.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا