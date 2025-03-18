شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة التايكوندو تمنع الخوف وتساعد على اتخاذ القرارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 18 مارس 2025 10:00 ص
عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء على الصعيد التاريخى للألعاب أو فوائد الممارسة، ودائماً ما تنطبق مقولة "العقل السليم دائما فى الجسم السليم" على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.
كثير من ممارسي رياضة التايكوندو يمارسونها دون التعرف على فوائدها، من أبرز نجوم اللعبة هداية ملاك، سيف عيسى ، عمرو خيرى، ونحرص فى هذا التقرير على تسليط الضوء على فوائد ممارسة التايكوندو، وأبرزها:
1- تحافظ على لياقة الجسم.
2- بناء العضلات بشكل سليم.
3-تنمية المهارات العقلية.
4- تعزز الإبتكار والإبداع.
5- إخراج الأفكار السلبية.
6- تحسين الحالة النفسية والمزاج.
7- زيادة كثافة العضلات.
8- تعليم الدفاع عن النفس.
9- تمنع الخوف.
10- تساعد على اتخاذ القرار.
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