شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم التعاقد يحسم جلسة تجديد عقد زيزو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك ، والذى ينتهى بنهاية الموسم، على رأس الملفات على طاولة مجلس إدارة الزمالك فى الوقت الحالي، خاصة بعد حسم ملف تجديد عمر جابر، والاقتراب من تجديد عقود محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد لاعبا الفريق، خاصة أنه لم يتم الوصول لاتفاق مع زيزو ووالده للتجديد مع الزمالك، رغم التواصل بين لجنة التخطيط واللاعب.

واتقفت لجنة التخطيط مع مجلس إدارة الزمالك على أن تكون الجلسة المقبلة مع اللاعب هي الحاسمة، سواء بالموافقة على التجديد والبقاء مع الفريق، وتوقيع العقود الجديدة، أو برفض التجديد وإعلان الرحيل بنهاية الموسم عن ميت عقبة.

ومن المقرر وضع مقدم التعاقد الذى سيتم الاتفاق عليه مع زيزو ووالده أمام اللاعب خلال الجلسة لحسم الأمر بصورة نهائية، ليبدى رأيه ويحدد موقفه، وحال رفض اللاعب خلال الجلسة سيكون الأمر منتهيا بالنسبة لمجلس الإدارة، ويصبح اللاعب هو صاحب تحديد مصيره.