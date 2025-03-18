شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك.. لاعب زملكاوى صاحب أول هاتريك فى الدورى منذ 77 عاما والان مع تفاصيل الخبر

يعد سعد رستم لاعب الزمالك صاحب أول هاتريك في مسابقة الدورى والذي سجله فى مرمى المصرى فى أول مباراة بتاريخ 22 أكتوبر 1948 ، وانتهت اللقاء بفوز الأبيض بخماسية أحرزها محمد أمين وسعد رستم ثلاثية وعبد الكريم صقر، وسجل الضظوى هدف المصرى.

وفى المباراة لعب الزمالك بتشكيل مكون من، يحيى الحرية إمام في حراسة المرمى وأحمد عبدالعزيز وعمر شندي ومحمد أمين وعلي عثمان في الوسط، وسعيد العربي وفكري وهدان ومحمود فضالي في الدفاع وعبدالكريم صقر وسعد رستم ومصطفى نصر في الهجوم.

وبدأ ظهور الأندية المصرية مطلع القرن الماضى، وأبرزها السكة الحديد والأولمبى ثم الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى، ومع ذلك لم تعرف الكرة المصرية المسابقات التقليدية إلا مع تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم عام 1921 بانطلاق مسابقة كأس مصر أقدم وأعرق البطولات المصرية على الإطلاق.

تنظيم مسابقة الدورى بدأت فكرتها منتصف الثلاثينات قبل أن تأخذ أولى خطواتها الحقيقة عام 1942 عن طريق محمود بدر الدين مدير الاتحاد المصرى لكرة القدم وقتها، ثم خرجت للنور بمشاركة 11 ناديا قبل 71 عاما، وتمكن الأهلى من الفوز بنسختها الأولى بعدما جمع 29 نقطة تفوق بها بفارق 4 نقاط عن الثنائى الترسانة والإسماعيلي، كما تصدر الأسطورة سيد الضظوى نجم المصرى قائمة هدافى هذا الموسم برصيد 15 هدفا.