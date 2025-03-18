شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم تجديد عقد الشناوي وربيعة وياسر خلال التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأهلي الزمن من أجل حسم ملف تجديد عقد الثلاثي، محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأحمر، من أجل الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر الأول في مباراتيه أمام إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي التوصل لاتفاق نهائي مع الثلاثي الشناوي وربيعة وياسر بشأن القيمة المالية التي سيحصلون عليها لتجديد عقودهم مع الفريق الأحمر، وغلق هذا الملف باعتباره من الملفات المعلقة داخل القلعة الحمراء، من أجل التفرغ لباقي الملفات وتجديد عقود باقي اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من إعلان تجديد عقد الشناوي خلال الأيام القادمة، ولكن تجري المفاوضات مع الثنائي ربيعة وياسر بشأن مدة التعاقد والقيمة المالية التي سيحصلون عليها مع الفريق الأحمر، لاسيما أن هذا هو آخر تجديد لعقدهم مع الأهلي، ويرغبون في الحصول على أكبر استفادة مادية والتجديد لأكثر من موسم بدون أية شروط تخص نسبة المشاركة.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.