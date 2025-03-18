شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف بتروجت فى كأس عاصمة مصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

في التاسعة والنصف مساءً، يحل فريق بتروجت ضيفاً على سموحة، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بمسماها الجديد، في نسختها الرابعة حيث كانت تعرف خلال الثلاث نسخ الماضية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وكان سموحة تلقى هزيمة قاسية أمام الزمالك في ربع نهائي كأس مصر مؤخراً، بأربعة أهداف مقابل هدفين ليودع البطولة، ويبحث أبناء أحمد سامي عن رد الاعتبار وتقديم مستوى مميز في كأس عاصمة مصر والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات.

بينما على الجانب الآخر، يسعى فريق بتروجت لمواصلة عروضه القوية بعدما ضمن البقاء في بطولة الدوري، وبات ينافس على مركز متقدم بالمجموعة الأولى، وكان بتروجت تغلب في المباراة الأخيرة بالدوري على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.