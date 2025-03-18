شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصطدم بالبنك الأهلي فى كأس عاصمة مصر بحثاً عن الثأر الكروي والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف مساءً، مواجهة قوية بين البنك الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي لن تخلو من الإثارة والندية، ببطولة كأس عاصمة مصر بمسماها الجديد، في نسختها الرابعة حيث كانت تعرف خلال الثلاث نسخ الماضية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

ويبحث فريق غزل المحلة ، بقيادة القبرصي بابا فاسيليو، عن الثأر الكروي أمام أبناء طارق مصطفى، وذلك بعد تجدد المواجهة خلال أيام قليلة فقط، من المباراة الماضية التي جمعت الفريقين بربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف وتأهله إلى نصف النهائي.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.