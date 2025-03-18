شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يجهز تقريراً لـ كولر عن تدريبات الأهلى فى غيابه والان مع تفاصيل الخبر

جهز سامي قمصان المدرب العام للنادى الأهلى، والذي يقود تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، تقريرا عن حالة اللاعبين خلال الفترة التي غاب فيها المدرب السويسري للحصول على راحة والسفر إلى سويسرا وقضاء الإجازة مع أسرته على أن يعود خلال 48 ساعة لقيادة تدريبات الجماعية.

ويقود سامي قمصان تدريبات الأهلي منذ العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين وحتى قدوم كولر بعد غد الخميس، من أجل التحضير للمرحلة القادمة، سواء البطولات المحلية أو دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد لمواجهة قوية وصعبة أمام الهلال السوداني يوم 1 أبريل الجاري بالقاهرة، ثم العودة فى موريتانيا 8 أبريل.

بينما يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على إنبى وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.