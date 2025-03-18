شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا المحدد لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة تضم 24 لاعبا استعدادا لمعسكر مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و 25 مارس الجاري فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.