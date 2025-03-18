شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يحصد دورى الأبطال الثالث فى تاريخه عام 1993 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.
وكان هذا اللقب هو الثالث فى تاريخ الزمالك الذى خاض اللقاء بتشكيل يضم كلا من: حسين السيد “نادر السيد” – حسين عبد اللطيف – هشام يكن – سامي الشيشيني – أشرف يوسف – عصام مرعي – “مصطفي إبراهيم” – اسماعيل يوسف – ايمانويل أمونيكي – خالد الغندور – عفت نصار – أيمن منصور.
وسجل للزمالك فى ركلات الترجيح كل من عفت نصار وحسين عبد اللطيف وإيمانويل أمونيكي ومصطفي ابراهيم وسامي الشيشيني وأيمن منصور وأشرف يوسف وأضاع كلا من خالد الغندور وإسماعيل يوسف، وتصدي نادر السيد لـ 3 ركلات ترجيح من لاعبي كوتوكو.
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