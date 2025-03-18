شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يحصد دورى الأبطال الثالث فى تاريخه عام 1993 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

فريق الزمالك توج بلقب دورى أبطال أفريقيا الثالث فى تاريخه موسم 1993، حيث أقيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 10 ديسمبر 1993، وجمع بين الزمالك وأشانتى كوتوكو بطل غانا وتعادل الفريقان فى مباراتى الذهاب والعودة بدون أهداف ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض بصعوبة بنتيجة 7-6 .