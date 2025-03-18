شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة زد فى الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق المصري استعداداته اليوم لمواجهة زد المرتقبة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الأربعاء، باستاد السويس الجديد.

ويدرس الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، منح الفرصة للاعبين البدلاء فى بطولة كأس عاصمة مصر حسب ظروف كل مباراة للوقوف على مستواهم.

فيما تأكد غياب الثلاثي الدولي، أحمد عيد وخالد صبحي، والبنيني سامادو أتدجيكو، عن مباراة المصري المقبلة بكأس عاصمة مصر أمام زد، وذلك بسبب استدعاء اللاعبين الثلاثة لمنتخباتهم.

في سياق متصل، يخضع ثلاثي النادي المصري "كريم بامبو ومصطفى أبو الخير ومحمد هاشم" لاختبار طبي لحسم مصيرهم من اللقاء المرتقب، وتحديد مدى درجة تعافيهم من الإصابة.

وكان كريم بامبو تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، فيما يعاني أبو الخير من إصابة في أنكل القدم، بينما كان محمد هاشم تعرض لإصابة عضلية، ما أدى إلى غيابهم عن اللقاء الماضي أمام بيراميدز، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق، موقف اللاعبين الثلاثة من مواجهة زد المرتقبة.

وكان المصري تعادل في المباراة الماضية مع بيراميدز سلبياً، في مباراة الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني ببطولة الدوري، ورفع المصري رصيده إلى 31 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع فى المربع الذهبي، بعدما خاض 18 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.