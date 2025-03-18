شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. طارق سليمان حقق 15 لقبا مع الأهلى و4 بطولات مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتحدث اليوم عن طارق سليمان حارس الأهلى والمقاولون الأسبق.

المولد : 25 يونيو 1973 بمدينة الحامول – كفر الشيخ

بداياته: بدايته كانت في سن العاشرة في نادى الزعفران بكفر الشيخ الذي كان يلعب بالدرجة الثالثة والذي تولّى مهمة حراسة مرمى فريقه حتى الثانية عشرة، وانتقل بعدها إلى النادي الأهلي في نهاية الثمانينيات. انتقاله للأهلى: انتقل طارق سليمان للأهلى بعدما عرض مسئولي الأخير استضافة فريق الزعفران الذي يلعب بين صفوفه الحارس لمتابعته على الطبيعة في مباراة ودية، وشارك الحارس فيها، وكانت دعوة الأهلي وقتها للزعفران تشمل حصول كل لاعب على «مصروف جيب» 10 جنيهات ووجبة غداء داخل النادي الأهلي.

قام طارق سليمان بالتوقيع بعد المباراة الودية مباشرة على عقود الانتقال إلى النادي الأهلي مقابل 10 آلاف جنيه بعد خوض الأهلي لمباراتين وديتين مع الزعفران بكفر الشيخ لفريق 18 سنة، وكانت بداياته مع فرق الناشئين بالأهلي.

أول مباراة مع الأهلى: خاض طارق سليمان أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول للأهلى أمام السكة الحديد وكان يقوده وقتها محمود السايس، وكان في دور الـ32 الذي كان يتم الدفع به في الأهلي باللاعبين غير الدوليين ونفس الأمر بالنسبة لدور الـ16، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلٍّ منهما قبل أن يتم الاحتكام لركلات الجزاء التي تمكن خلالها من التصدى لركلتي جزاء، كما أنه كان احتياطيًا لأحمد شوبير في البطولة العربية التي أقيمت بمصر. بطولاته مع الأهلى: حصد طارق سليمان 15 لقبا مع الأهلي، 5 ألقاب دوري، 4 ألقاب سوبر مصري، 5 ألقاب أفريقيا ولقب واحد كأس مصر، وشارك في كأس العالم للأندية مرتين كمدربا لحراس المرمى بالقلعة الحمراء انتقاله للمقاولون: انتقل طارق سليمان للمقاولون العرب موسم 1993 حيث كان الأهلي يضم بين صفوفه أحمد شوبير وخالد الضبع وأدرك الحارس أنه لن يشارك بشكل أساسى لينتقل إلى قلعة الذئاب ويشارك معهم خلال 12 عاما. البطولات مع المقاولون: حقق مع المقاولون العرب 4 بطولات على المستوى المحلي والقاري وهي: كأس الكئوس الأفريقية عام 1996، كأس مصر لكرة القدم أعوام 1990 – 1994 – 1995، كأس السوبر المصرى عام 2004. الاعتزال: رحل طارق سليمان عام 2006 من المقاولون إلى أسمنت أسيوط عن عمر يناهز الـ34 عاما وتألق بشكل كبير خلال الموسم الوحيد الذى قضاه مع أبناء الأسمنت، ليقرر بعدها الاعتزال.