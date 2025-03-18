الامارات | ريتشارد: أبحث عن درّاجين مستعدين للتضحية من أجل بلوغ الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 مارس 2025

أعرب مدرب منتخب الدراجات، الكندي ريتشارد وولز، عن سعادته بالمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، التي اختتمت، الشهر الماضي، في تايلاند وماليزيا، وتقلّد فيها أبطال الإمارات خمس ميداليات ملونة، مشيراً إلى أنه يبحث حالياً عن زيادة قاعدة المنتخبات الوطنية بدراجين متميزين، مستعدين للتضحية بجزء من حياتهم من أجل صعود الإمارات إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال ريتشارد وولز لـ«الإمارات اليوم»: «محظوظ بالوجود مع منتخب الإمارات للدراجات في البطولة الآسيوية للطريق والمضمار، وهي تجربة لاكتساب خبرات جديدة في عالم الدراجات، وبناء رؤية أوضح عن لاعبي المنتخب من أجل محاولة العودة إلى الأولمبياد، والمشاركة في النسخة المقبلة (لوس أنجلوس 2028)».

وأضاف: «المهمة صعبة وتحتاج إلى عمل كبير، وأعتقد أن لدي الوقت الكافي لاكتشاف دراجين جدد، والصعود بعدد منهم إلى أولمبياد 2028، سواء في الطريق أو المضمار، وهذا يتطلب بالتأكيد تضحيات كبيرة من اللاعبين، لذلك أبحث عن دراجين مستعدين للتضحية بجزء من وقتهم لصعود المنتخب إلى الأولمبياد، وقبول هذه المهمة الصعبة في حياتهم، التي تتطلب بالتأكيد تدريبات ومشاركات داخلية وخارجية، لذلك نحتاج إلى تخطيط جيد واختيار الوقت والمكان المناسبين للمشاركة».

وتابع: «ما حدث في أول مشاركة يؤكد وجود خامات جيدة من اللاعبين في المنتخب، لكننا نبحث عن أكثر من لاعب في كل تخصص، وهذا بالتأكيد سيكون الأفضل في التخطيط للفترة المقبلة، ونحن نعمل حالياً على التخطيط لذلك والذهاب إلى مختلف الأماكن، من أجل الكشف عن دراجين جدد قادرين على هذه المهمة».

ويعد ريتشارد وولز واحداً من أفضل مدربي الدراجات في العالم، إذ سبق أن حقق أكثر من 39 ميدالية عالمية، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مدرب في كندا لثماني مرات في مسيرته، وتعاقد معه المنتخب من أجل بناء قاعدة قوية وتخطيط جيد للمنتخبات الوطنية في اتحاد الدراجات.