الامارات | البطائح إلى نصف نهائي «دوري السلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق البطائح إلى الدور نصف النهائي من دوري كرة السلة، بعد فوزه على مضيفه الوصل بفارق 15 نقطة بنتيجة (86-71)، أول من أمس، في ختام الدور ربع النهائي للبطولة.

وانضم البطائح إلى أندية شباب الأهلي والشارقة والنصر، التي حجزت مبكراً مقاعدها للتأهل للدور نصف النهائي، بإنهائها الدور التمهيدي في المراكز الثلاثة الأولى، فيما احتاج البطائح والوصل والوحدة والظفرة إلى خوض دور تكميلي (ربع النهائي)، بعدما أنهت الدور التمهيدي في المراكز من الرابع إلى السابع، ليتمكن لاحقاً فريق البطائح من التأهل لإكمال المنافسة في المربع الذهبي للبطولة.

وبالعودة إلى مباراة البطائح والوصل، تمكّن الأول من حسم الفترات الثلاث الأولى بواقع (29-19 و22-14 و23-15)، فيما اكتفى لاعبو «الإمبراطور» بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة والأخيرة (23-12).

ويُنتظر إعلان لجنة المسابقات في اتحاد السلة عن جدول مباريات الأدوار النهائية في دوري الموسم الحالي بنظامه الجديد، ويشهد للمرة الأولى تتويج بطلين، الأول مخصص للفريق البطل وتنافس عليه أندية شباب الأهلي والشارقة والنصر والبطائح، والكأس الثانية تمنح للفريق الذي يُنهي منافسات «بلاي داون» في المركز الأول، وتقام بنظام التجمع وتنافس عليها أندية الوصل والوحدة والظفرة والجزيرة.