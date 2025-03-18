شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات بالجملة يفرضها اتحاد الكرة الطائرة على الأهلى والزمالك بشأن أحداث القمة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة قمة بلاي أوف نصف نهائي دوري رجال الطائرة بين الأهلي والزمالك.

وقد تم فرض غرامة مالية على لاعب الزمالك محمد مصطفي لعبة تقدر بمبلغ 250 ألف جنيه مع الإنذار بالشطب، وغرامة على لاعب الأهلي مصطفي جابر بغرامة تقدر ب 100 ألف جنيه مع الإنذار بالشطب في حال تكرار الأمر.

غرامة مالية على جماهير الأهلي والزمالك تقدر بـ100 ألف جنيه لكل ناد، مع مخاطبة الزمالك لسداد كافة التلفيات الخاصة بالمدرجات بمبلغ 223 ألفا وخمسمائة جنيه، وسداد الأهلي تلفيات بقيمة 145 ألف جنيه.

جاء ذلك بعدما أرسل مسئولو النادي الأهلي شكوى إلى اتحاد الكرة الطائرة ضد محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك، نظرا لما بدر من تطاول بالإشارات تجاه جمهور الأهلي في مباراة نصف نهائي بلاي أوف دوري رجال الطائرة الممتاز، وشكوى الزمالك ضد جماهير الأهلي واللاعب مصطفى جابر.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1، فى إطار أولى مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في البلاي أوف اليوم الثلاثاء.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز، بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.