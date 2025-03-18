شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة إنبى بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا للمرحلة القادمة، حيث يستعد لخوض مباريات كأس عاصمة مصر ثم مباراتي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي المتوج به فى آخر نسختين.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لعدة أيام عقب رفض خوض مباراة القمة التي كان مقررا لها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من أجل التحضير للمرحلة القادمة، قبل أن يعود لاستئناف تدريباته الجماعية أمس الاثنين.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز على إنبى وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.