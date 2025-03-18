شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات اليوم الثالث في دور الـ32 بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقيمت مساء ، الاثنين، منافسات دور الـ32 بدورة الشركة المتحدة الرمضانية، حيث اقيمت 4 مواجهات مثيرة في بداية الدور التمهيدي.

كما شهدت الفعالية حضور كل من حارس المرمى النجم عصام الحضري، عمرو الحلواني، كريم حسن شحاتة، وحسام حسن.

نتائج اليوم الثالث ضمن منافسات الدور 32 :

• فوز القناة الأولى ٤-٠

• فوز الحياة ٦-٠

• فوز City Club ٤-٠

• فوز تذكرتي ٢-١

وقد انطلقت السبت الماضى، منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم 2025 التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر حتى الإثنين 24 مارس، في مركز تدريب المنتخبات الوطنية (ملعب الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.

وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

تتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهي تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات في مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة في المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح في أجواء شهر رمضان المبارك