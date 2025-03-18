شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المشاركة فى بطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» وبطولة الأندية الأفريقية لأبطال الكئوس «رجال وسيدات»، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال الفترة من 11- 25 مايو المقبل، اجتماعًا تنسيقيًّا مساء الإثنين.

وعقب الاجتماع أكد خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، مدير البطولة، أنه تلقى فاكسًا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، يؤكد فيه على أسماء الفرق المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي للرجال والسيدات، التي تقام خلال الفترة من 11- 13 مايو المقبل.

يشارك في بطولة السوبر للرجال أندية: الأهلي والزمالك والترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي، فيما يشارك في بطولة السوبر للسيدات أندية: الأهلي وأول أغسطس وبترو أتلتيكو «الأنجوليين» والجمعية النسائية الرياضية بالساحل «تونس».

وأضاف أن بطولة الأندية الأفريقية للأندية أبطال الكئوس «رجال وسيدات» سوف تقام منافساتها خلال الفترة من 13-24 مايو المقبل، بمشاركة ما يقرب من 26 فريقًا.