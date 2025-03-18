شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الثانى باستاد القاهرة استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

أدى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مرانه الثانى باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهد معسكر المنتخب الوطنى اليوم انضمام سداسي النادى الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا، كما انضم محمد عبد المنعم وشارك في مران اليوم.

ويخوض منتخب مصر مرانه عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة على أن تسافر بعثة منتخب مصر في الثامنة مساء نفس اليوم إلى المغرب؛ لخوض مباراة إثيوبيا.



مران المنتخب



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