شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يهزم الترسانة بهدف والمقاولون يفوز على بلدية المحلة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على الترسانة بملعب الأخير بميت عقبة بهدف دون مقابل، ضمن فعاليات الجولة الـ25 من دورى المحترفين رافعا رصيده إلى 51 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 35 نقطة وابتعدوا تماما عن المنافسة على الصعود.

في الوقت نفسه عاد المقاولون العرب بثلاث نقاط غالية من ملعب بلدية المحلة بعد فوزهم بهدف دون مقابل على أبناء المحلة، رافعين رصيدهم إلى 49 نقطة في وصافة جدول الترتيب، كما حقق ديروط كبرى مفاجآت الجولة بتحقيق الفوز على وى بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعين رصيدهم إلى 20 نقطة وتقدموا للمركز الثامن عشر، بينما توقف رصيد أصحاب الأرض عند 43 نقطة في المركز الرابع.

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز أبو قير للأسمدة على بروكسى بهدفين دون مقابل رافعا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، كما حقق أسوان فوزا صعبا على سبورتنج بهدف دون مقابل.