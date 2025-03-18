شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى تحت 17 عاما يخسر أمام تنزانيا بهدف نظيف وديا والان مع تفاصيل الخبر

خسر المنتخب الوطني تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، أمام منتخب تنزانيا بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعد هذه التجربة الودية الثانية للمنتخب بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2.

ويخوض المنتخب الوطني تحت 17 عاما، ودية ثالثة قبل السفر إلى المغرب، والدخول في غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل.

وحرص وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة المنتخب خلال المباراة.