أحمد الشيخ يقترب من التدريبات الجماعية بالإسماعيلى استعدادا لكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد الشيخ لاعب وسط الإسماعيلى، من الدخول فى التدريبات الجماعية للدراويش استعدادا للمباريات المقبلة فى كأس عاصمة مصر والدورى العام.

وأجرى أحمد الشيخ جراحة ناجحة فى الركبة أبعدته عن مباريات الإسماعيلى الأخيرة فى الموسم الماضى والدور الأول من هذا الموسم، لعدم الجاهزية.

وسافر أحمد الشيخ أكثر من مرة إلى قطر للاطمئنان على العملية والبرنامج التأهيلى الذى يخوضه لعدم عودة الإصابة مرة أخرى، قبل أن يشارك فى المران الأيام الماضية بالجرى حول الملعب والجيم.

ويدخل أحمد الشيخ تدريبات الفريق الجماعية خلال أسبوع بدون التحامات ثم تدريجيا يدخل مع الفريق، ومن الممكن أن يكون جاهزا للدخول فى قائمة الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر لها الأحد المقبل.