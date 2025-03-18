شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم دجلة 3 - 0 ويحصد برونزية دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي وسبورتنج على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-0 في إطار فاصلة مواجهات بلاي أوف تحديد برونزية دوري السيدات للموسم المحلي 2024-2025، ليحصد الميدالية.

كان فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى قد حقق الفوز علي الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثان أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة زويل بالسادس من أكتوبر، ليتوج باللقب.

فيما تترقب الجماهير المتابعة للكرة الطائرة المواجهة المنتظرة بين فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام الزمالك مساء غد، الثلاثاء، فى ثانى أيام بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.