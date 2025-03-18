شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة يقرر استكمال مباراة الأهلى والزمالك بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة استكمال بلاي أوف نصف نهائي دوري رجال الطائرة بين الأهلي والزمالك المقرر له غدا الثلاثاء بدون جماهير.

جاء ذلك بعدما أرسل مسئولو النادي الأهلي شكوى إلى اتحاد الكرة الطائرة ضد محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك، نظرا لما بدر من تطاول بالإشارات تجاه جمهور الأهلي في مباراة نصف نهائي بلاي أوف دوري رجال الطائرة الممتاز وشكوى الزمالك ضد جماهير الأهلي واللاعب مصطفى جابر.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1، فى إطار أولى مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في البلاي أوف غدا الثلاثاء.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز، بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.