شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلى قدم مستندات جديدة فى شكواه ضد الاتحاد والرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن النادي الأهلي، قدم مستندات جديدة، في شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وقال إدريس، في تصريحات تليفزيونية: "هناك تجانس بين أعضاء اللجنة الأولمبية، والمجلس الجديد تغير منه 10 أفراد، وهناك طموحات وهدفنا تحقيق نجاحات، وسنستعين بجميع الخبرات في اللجنة، والباب مفتوح أمام الجميع".

وأضاف: "الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية، وسيكون لها قرار، ومن حقها البت في شكوى الأهلي".

وتابع: "لا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح، والأهلي تقدم بشكواه على مرتين، أول أمس، وأضاف مستندات جديدة أمس، متابعة للشكوى، وطلبنا ردا من اتحاد الكرة".

واستطرد: "سنتبع إجراءاتنا بشكل جيد، ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في الكاس، ولن يخرج القرار إلا بعد دراسته بنسبة 100%".

وأردف: "الأهلي يعرف التسلسل القانوني، ويعرف أنه من حقه تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للكأس، ونحن لنا دور، وسيكون هناك قرار خلال الفترة القادمة".

وأكمل:" اتحاد الكرة من حقه أن يقول إن الأمر شأن داخلي، ولكن الإجراءات من ناحيتنا مظبوطة، والقرار سيكون سريعا قبل استئناف مباريات الدوري".

واختتم: "منحنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوعًا للرد على شكوى الأهلي، ولكن تكون هناك لجنة استماع، والحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة للفصل غير صحيح".