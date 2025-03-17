الامارات | فابيو ليما: الشاورما «نقطة ضعفي» في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني، فابيو ليما، أنه يستمتع بالأجواء في شهر رمضان، وتغيير نسق اليوم مقارنة بالأشهر الأخرى على مدار العام، بينما كشف أنه من عشاق الكباب والشاورما.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إن شهر رمضان له تفاصيل تجعل اليوم فيه مميزاً، مبيناً: «أستمتع بتفاصيل اليوم في شهر رمضان، حيث إن تجمع الناس لتناول الطعام في توقيت واحد شيء رائع جداً».

وأضاف: «الشهر له خصوصية كبيرة، وما شاهدته من صيام الجميع لفترة طويلة يعد فرصة لتطهير القلوب والجسد من خلال الصيام والتقرب إلى الله».

أما بالنسبة إلى تغيير نسق اليوم وتأثيره فيه، فقال: «التغيير الأكبر يتعلق بأن التدريب يقام في أوقات متأخرة مقارنة بالأيام الأخرى، حيث نتدرب الساعة 10 مساءً».

وتابع: «بالنسبة لي أتدرب صباحاً في منزلي حتى أحافظ على لياقتي البدنية وجاهزيتي للمباريات، حيث إنه من المهم جداً أن يخوض اللاعب حصة تدريبية إضافية أخرى في اليوم، لأن أداء تدريب واحد فقط مع تغيير نسق ومواعيد تناول الوجبات قد يؤثر سلباً في مردود اللاعبين، لذلك يجب خوض تدريب إضافي، وليس شرطاً أن يكون تدريباً شاقاً، بل مجرد تدريب خفيف يحافظ من خلاله على لياقته البدنية».

وقال: «بشكل عام أحافظ على نسق اليوم، إذ إنني أستيقظ مبكراً لإيصال أطفالي إلى المدرسة، وأجهز نفسي لخوض التدريب بجاهزية كبيرة ومن دون مشكلات».

وأبدى فابيو ليما فخره بأنه سيكمل 10 أعوام من المعيشة في دولة الإمارات، وقال: «لا توجد كلمات من الممكن أن أقولها، حيث إنني سأكمل 10 أعوام خلال العام الجاري من المعيشة في الدولة، إذ إنني حصلت على كل شيء جميل من المحبة والعيش في بلد رائع، إلى جانب الاستمتاع باللعب مع نادي الوصل الذي يمتلك جمهوراً استثنائياً، بينما اللعب باسم منتخب الإمارات يعد شرفاً كبيراً بالنسبة لي أتمنى أن نتوجه بالتأهل إلى كأس العالم 2026».

وعن أبرز الأكلات التي أصبح يتناولها في الإمارات، قال: «لقد تعودت تماماً على تناول العديد من الأكلات المختلفة خصوصاً العربية، إذ إنني أحب لحم الخروف، بينما نقطة ضعفي وأبرز أكلاتي المفضلة الكباب والشاورما، خصوصاً في رمضان مع العزائم التي يقوم بها أفراد فريق الوصل في هذا الشهر».

واختتم ليما تصريحاته بقوله: «أتمنى لشعب الإمارات ولجميع المقيمين على أرضها أن يعيشوا أفضل الأوقات في شهر رمضان، وأن يستمتعوا بفرصة التجمعات والجلوس مع العائلة بشكل كبير في أجواء جميلة استثنائية».

. ليما يعتبر أن التغيير الأكبر له في شهر رمضان يتعلق بالتدريب في أوقات متأخرة، بعد الساعة 10 ليلاً، مقارنة بالأيام الأخرى.