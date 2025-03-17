شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سموحة لمواجهة بتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لـ فريق سموحة، قائمة فريقه لمواجهة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر غدًا، في إطار منافسات الجولة الثانية، ويسعى الموج الأزرق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المشوار في البطولة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف – حسين تيمور.

خط الدفاع: هشام حافظ – بركات حجاج – محمد رجب – ميدو مصطفى – عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: شريف رضا – أدهم أحمد – محمد كناريا – محمد زيكا – الحبيب أحمد – محمد كونيه – أبو بكر ليادي – إسلام عطية – أشرف مجدي.

خط الهجوم: محمد سالم – مصطفى البدري – صامويل أمادو – علي عمرو.

عقد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، جلسة عاصفة مع لاعبيه في أعقاب الهزيمة من الزمالك برباعية مقابل هدفين فى ربع نهائي كأس مصر ووداع المسابقة، تحدث فيها عن ضرورة توجيه الاهتمام إلى كأس عاصمة مصر وتحقيق نتائج إيجابية.

وعمد سامي إلى شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمس أمام الزمالك خاصة الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق تلقي هدفين في الشوط الثاني نتيجة عدم الرقابة والضغط على حامل الكرة.

ويلتقي سموحة مع بتروجت الثلاثاء المقبل في كأس عاصمة مصر، وتقام المباراة في التاسعة مساء على استاد برج العرب.