شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: الزمالك صنع اسمى ونجوميتى ومفاوضات التجديد تمت بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن القلعة البيضاء هي بيته، موضحاً أنه بدأ مسيرته في النادي وعمره خمس سنوات.

وأضاف عمر جابر، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "شعوري بعد تجديد عقدي مع النادي الذي صنع اسمي ونجوميتي وأحبه، هو شعور مختلف جداً بالنسبة لي، سعيد وفخور بأنني أحد أبناء نادي الزمالك، وأتمنى أن يكون التجديد لموسمين خيراً لي مع الفريق".

وتابع عمر جابر: "موضوع التجديد كان سهلاً منذ أن تحدث معي حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوي لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، والأمور لم تستغرق وقتاً وتمت بسهولة من الطرفين".

واستطرد: "أفضل شعور أن يهتف جمهور النادي باسمك، وأن يكون هناك دعم من جمهور الزمالك، وأشكرهم كثيراً وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية ونسعد الجماهير لأنهم يستحقون ذلك".

واختتم عمر جابر قائلاً: "نادي الزمالك عندما يشارك في أي بطولة يسعى للتتويج بها، وسنقاتل على أي بطولة نشارك فيها، من أجل حصدها لإسعاد الجماهير".