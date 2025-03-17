شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض وجهاز منتخب 2007 يحضرون مباراة المقاولون والأهلى بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، على حضور مباراة المقاولون العرب والأهلي مواليد 2007 فى قمة دوري الجمهورية.

كما تواجد فى المباراة إبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المنتخب، وأحمد مصطفى محلل الأداء برفقة وائل رياض.

يأتي ذلك في إطار خطة وائل رياض لمتابعة جميع اللاعبين فى هذه المرحلة السنية لاختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب خلال الفترة المقبلة.