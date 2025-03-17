شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف نهائى الدورى العالمى للمصارعة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

أسند الاتحاد الدولي للمصارعة تنظيم نهائي الدورى العالمى للمصارعة الشاطئية إلى مصر، والمقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر المقبل بالإسكندرية.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يقام بها نهائي الدوري العالمي للمصارعة بالقارة الأفريقية.

من جانبه أكد إبراهيم عادل مصطفى سكرتيرعام الاتحاد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إسناد تنظيم البطولة إلى مصر يرجع إلى ثقة الاتحاد الدولي في حسن تنظيم مصر للبطولات الكبرى، آخرها البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة لأولمبياد باريس والتى أقيمت بالإسكندرية مارس من العام الماضى.

يذكر أن اتحاد المصارعة يقيم تجارب للاعبى المصارعة الرومانية والحرة والنسائية تحت 17 و20 سنة وكبار، يومى 4 و5 أبريل بنادي طلائع الجيش، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى ستقام بالمغرب مايو المقبل.