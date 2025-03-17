شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: حكام مصر يتميزون بالنزاهة.. وتشجيع الأندية "أوهام" السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح الخبير التحكيمى ورئيس لجنة الحكام الأسبق، أن حكام الكرة المصرية يتميزون بالنزاهة والشفافية مع كل الأندية، وأى أخطاء تحدث في مباريات تكون دون قصد، نتيجة للضغوط التي يتعرضون لها من جماهير الأندية المتنافسة على البطولات.

وأضاف الخبير التحكيمى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحكام المصريين يحظون باهتمام كبير في الاتحادين الدولى والأفريقى بدليل تواجدهم في كل البطولات العالمية والقارية، ويكفى أن مصر لديها 6 حكام مرشحين لإدارة نهائيات كأس العالم 2026، وقبلها أمم أفريقيا 2025 هم أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا.. والحكام المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وحكم الفيديو محمود عاشور.

وكشف عبد الفتاح أن ما يتردد عن انتماء الحكام المصريين وتشجيع أندية بعينها كلام غير صحيح وما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا من ضمن مشاهد الضغط على الحكام قبل المباريات أو بعدها، ولذا هو يطالب كل الحكام بالثبات الانفعالى واحتساب ما يرونه من أخطاء.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين لمعسكر حكام النخبة A الذى أقيم فى كوت ديفوار خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل.. والحكام المختارون لمعسكر نخبة قارة أفريقيا هم: حكام الساحة أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا.. والحكمان المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وحكم الفيديو محمود عاشور، حيث سيشارك هؤلاء في مباريات الحسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وشهد التحكيم خلال الفترة الأخيرة اختيارات لعدد من الحكام المصريين أمين عمر ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود أبورجال ضمن الترشيحات لكأس العالم 2026 وكذلك أمم أفريقيا 2025.