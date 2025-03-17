شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يعود من البرتغال اليوم ويقود تدريب الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

يعود البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، من البرتغال مساء اليوم الإثنين، بعد المشاركة في إلقاء محاضرات فنية بالدورة التدريبية "برو"، بعد أن غادر أول أمس السبت.

ويقود تدريب الزمالك في غياب بيسيرو أيمن عبد العزيز المدرب العام، لحين عودة المدرب الفني، والمقرر أن يقود تدريب الزمالك غدا، ودخول المعسكر الذى يسبق مباراة الفريق أمام الجونة في كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

تقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة.