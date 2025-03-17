شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعترض على ضعف إضاءة ملعب البلدية وينتظر قرار الحكم والان مع تفاصيل الخبر

اعترض مسئولو نادى المقاولون العرب على إضاءة ملعب بلدية المحلة، قبل انطلاق مباراتهما، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من دوري المحترفيـن.

وقدم مسئولو المقاولون شكوى لحكم المباراة اعتراضا على ضعف الإضاءة وانخفاض الرؤية، وأنهم سيتقدمون بشكوى رسمية للجنة المسابقات بغض النظر عن قرار الحكم، وأنهم سيخوضون المباراة حال موافقة الحكم على بداية اللقاء.

ويلتقى بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة مع المقاولون العرب صاحب الوصافة برصيد 46 نقطة في مواجهة صعبة لأصحاب الساعين نحو تحقيق انتصار يؤمن موقفهم في جدول الترتيب، بينما يحاول محمد مكى المدير الفني للمقاولون العرب للعودة للقاهرة بالثلاث نقاط من أجل استكمال موسمه الناجح مع الفريق بالعودة للدورى من جديد.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى وى مع ديروط فى لقاء بين أهل الصدارة وأهل القاع، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل ديروط المركز الأخير برصيد 17 نقطة، وأسوان وسبورتنج، وأبو قير للأسمدة مع بروكسى.