شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا عيسى تتوج ببرونزية الزوجى المختلط ببطولة إسبانيا للريشة الطائرة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

حصلت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية على برونزية منافسات الزوجي المختلط خلال مشاركتها في بطولة إسبانيا الدولية "المستوى الأول" والمقامة بمدينة توليدو الإسبانية خلال الفترة من 12 وحتى 17 مارس الجاري.

وحققت "عيسى" الميدالية البرونزية رفقة شريكها الأمريكي مايك كراجيسكي في تصنيف SH6 عقب خسارتهما أمام الزوجي الهندي "سوماتي سيفان وكرشانا نجار" في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-17، 21-11".

واستهلت لاعبة منتخبنا الوطني مشوارها في البطولة رفقة شريكها الأمريكي بحصد وصافة المجموعة الأولى بعد الفوز على كلًا من الزوجي "الكندي والبيروفي" والخسارة من الزوجي الإنجليزي، قبل أن ينتقلا إلى نصف النهائي مواجهة الزوجي الهندي.

وتوجت ياسمينا عيسى منذ أيام ببرونزية منافسات الفردي في بطولة إسبانيا "المستوى الثاني" والتي احتضنتها مدينة فيتوريا الإسبانية خلال الفترة من 4 وحتى 9 مارس الجاري.

وكانت ياسمينا عيسى قد توجت بـ3 ذهبيات في النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية البارالمبية والتي أقيمت على صالة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الماضي.

حيث حصلت على ذهبية فردي السيدات بتصنيف SH6 عقب فوزها على الكندية "كولين كوليتا" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-14، 21-5".

وأضافت ذهبية زوجي السيدات رفقة زميلتها الهندية "راشانا باتيل" في منافسات زوجي السيدات SH6 بعد تصدرهم المجموعة دون خسارة وبالفوز على جميع منافسيهم.

أما الذهبية الثالثة فكانت رفقة شريكها الفرنسي "ماكسيم جريبوفال" في منافسات الزوجي المختلط بالتصنيف الطبي SH6 بعد فوزهما على الزوجي الكندي المكون من: "جاستين كيندريك وكولين كوليتا" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-9".