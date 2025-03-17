شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يراقب غزل المحلة أمام البنك الأهلى لتجهيز سيراميكا لكأس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، مباراة غزل المحلة أمام البنك الأهلى، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة المنتظر بينهما فى كأس عاصمة مصر.

وتلقى فريق سيراميكا هزيمة قاسية أمام البنك الأهلى بخماسية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى على ماهر لمتابعة كل تفاصيل مباراة غزل المحلة أمام البنك الأهلى غدا، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الفلاحين لوضع خطة مناسبة لحصد نقاط المباراة واستعادة الأمل فى التأهل مجددا.

ويعد فريق سيراميكا حامل اللقب فى هذه البطولة آخر موسمين، ويسعى للحفاظ على لقبه باستعادة الطريق الصحيح بعد الهزيمة فى أول مباراة.

وفاز فريق سيراميكا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى إطار استعداد الفريق لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمرو قلاوة من ركلة جزاء، فى المباراة التى شهدت مشاركة محمد شكرى بشكل أساسى مع الفريق، ليعلن جاهزيته للمباريات القادمة لسيراميكا.