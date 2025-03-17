شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العاصمة بوابة علي معلول للعودة والمشاركة مع الأهلي بعد غياب 300 يوم والان مع تفاصيل الخبر

بعد غياب استمر لأكثر من 7 أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي يوم 25 مايو 2024، يعود الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب الأهلي للمشاركة في مباريات الأهلي بعد غياب طويل، حيث ستكون بطولة كأس عاصمة مصر فرصة سانحة لظهور الظهير التونسي مجددا بقميص الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العاصمة، وقد تشهد عودة علي معلول لينهي اللاعب التونسي غياب دام 300 يوم منذ الإصابة وحتى مباراة إنبي القادمة.

وتعرض علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في مايو 2024.

وخضع معلول لعملية جراحية ناجحة وبرنامج تأهيلي مكثف، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي في ديسمبر 2024.

ورغم عودته للتدريبات، تعرض معلول لإصابة جديدة بشد في العضلة الخلفية في فبراير 2025، مما أدى إلى غيابه عن المباريات الأخيرة، بما في ذلك مباراة القمة أمام الزمالك. ومن المتوقع أن تستمر فترة غيابه الحالية لمدة لا تقل عن أسبوعين.

منذ انضمامه للأهلي في موسم 2016/2017 قادمًا من الصفاقسي التونسي، شارك معلول في 287 مباراة، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 83 هدفًا، مما يجعله أحد أبرز لاعبي الفريق.

تأمل جماهير الأهلي في عودة معلول السريعة للملاعب، نظرًا لأهميته الكبيرة في تشكيلة الفريق والمساهمة في تحقيق البطولات المستقبلية.