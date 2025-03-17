شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو لاعب الزمالك فى اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو النادي الأهلي شكوى إلى اتحاد الكرة الطائرة ضد محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك ، نظرا لما بدر من تطاول بالإشارات تجاه جمهور الأهلي فى مباراة نصف نهائي بلاي أوف دوري رجال الطائرة الممتاز.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-1، فى أولى مواجهات بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في البلاي أوف غدا الثلاثاء.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.