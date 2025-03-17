شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى الأهلي ومحمد عبد المنعم إلى معسكر منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطنى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو للحظة وصول وصول محمد هانى ومصطفى شوبير لاعبى الأهلى ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسى لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026.

كما ينضم عمر مرموش ، نجم مانشستر سيتى الانجليزى، إلى معسكر منتخب مصر الأول اليوم الاثنين استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .



ويواصل منتخب مصر تدريباته اليوم باستاد القاهرة عقب تناول الإفطار، على أن يخوض مرانه غدا قبل الإفطار والسفر مساء نفس اليوم عقب تناول الإفطار الي المغرب علي متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا.