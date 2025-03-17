شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يواصل حراسة مرمى الزمالك بعد انضمام عواد للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمد صبحى ، حارس مرمى فريق الزمالك، حراسة عرين الفريق فى المباريات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تواجد محمد عواد مع منتخب مصر استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واعتمد بيسيرو على محمد صبحى في مباريات الزمالك أمام بتروجت في الدورى التي اٌقيمت فبراير الماضى، بينما شارك أمام أبو قير للأسمدة، ومودرن سبورت وسموحة فى بطولة كأس مصر.

ويشارك من الزمالك مع المنتخب كل من محمد عواد، وحسام عبد المجيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، أحمد مصطفى زيزو.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول، اليوم الأحد، استعداداً لـ مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على أن يخوض الفريق تدريباته يومى 16 و17 مارس باستاد القاهرة مساءً، ثم التدريب قبل الإفطار يوم 18 والسفر مساء نفس اليوم عقب تناول الإفطار إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا.