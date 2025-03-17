شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات سامى قمصان قبل قيادة الأهلى أمام إنبى بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

قرر سامى قمصان، المدرب العام لفريق الأهلى ، دراسة مباريات إنبى الأخيرة ببطولة الدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى قبل ملاقاته ببطولة كأس عاصمة مصر.

يواجه الأهلى نظيره إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويقود سامى قمصان استعدادات الأهلى الفنية لمواجهة انبى بسبب تواجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في بلاده حيث يقضى أجازة هناك.

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لعدة أيام عقب رفض خوض مباراة القمة التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من أجل التحضير للمرحلة القادمة.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز على إنبى وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.