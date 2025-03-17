شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. حسام حسن يقدم طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل والسجق والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن في المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

حسام حسن لاعب المصرى ومصر المقاصة السابق يقدم طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل والسجق في الوصفة التالية:

كيلو لحم

نصف كيلو سجق

بصل مقطع

طماطم مقطعة

ملح

فلفل أسود

قرفة

ثوم مهروس

فلفل حامي

1/2 كوب زيت ذرة

وضع ملعقة من زيت على نار متوسطة.

وضع قطع البصل على النار مع الإستمرار بالتقليب إلى أن تأخذ اللون الذهبى.

وضع اللحم على البصل، ثم ضع القليل من الملح و باقى التوايل .

وضع البصل واللحم، فى طاجن مع إضافة مرق اللحم، الطماطم، ا، الثوم، البهارات،زيت ، ملح .

و ضع الطاجن على نار منخفضة لمدة 90 دقيقة.