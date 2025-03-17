شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة وتدريبات بدنية لمنتخب الشباب فى الدوحة استعدادا لودية قطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطنى تحت 20 عاما تدريبات بدنية بفندق إقامته بالدوحة استعدادا للدورة الودية الدولية، كما ألقى أسامة نبيه المدير الفنى للمنتخب محاضرة على اللاعبين بإحدى القاعات.

ووصلت بعثة المنتخب إلى الدوحة فجر اليوم، الاثنين، ويخوض الفريق مرانه الأول في التاسعة والنصف مساء اليوم استعدادا للمباراة الأولي بالدورة أمام منتخب قطر بعد غد الأربعاء.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء ومحمد أكمل طبيبا ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.



منتخب الشباب



منتخب الشباب



منتخب الشباب