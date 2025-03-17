شكرا لقرائتكم خبر عن "حسبة برما".. 58 نقطة تهدي الدوري لبيراميدز ومهمة صعبة للأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

9 مباريات فقط تفصلنا عن تحديد هوية بطل النسخة القائمة من بطولة الدوري، والتي تقام بنظام استثنائي، بعد تقسيم فرق المسابقة إلى مجموعتين، عقب انتهاء منافسات الدور الأول، حيث تتنافس 9 أندية على اللقب، و9 أخرى على البقاء فى المسابقة، حيث من المقرر أن يهبط فريقان فقط إلى القسم الثاني.

وفي مجموعة المنافسة على اللقب، تتواجد 3 فرق بشكل رئيسي فى الصورة، حيث يتصدر بيراميدز حالياً جدول المسابقة برصيد 43 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 39 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار بخصم 3 نقاط مع نهاية الموسم عقوبة الانسحاب من مباراة الزمالك بعد قرار رابطة الأندية، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ومع خوض كل فريق من الفرق الثلاثة مباريات الدور الثاني المتبقية وهي 7 مباريات، سيحصد كل فريق، حال الفوز بكل مبارياته، 21 نقطة كاملة، وسيكون ترتيب نقاط تلك الفرق حال الفوز بجميع مبارياتها كالتالي:

ـ بيراميدز: 64 حال الفوز بجميع مبارياته بما فيها الأهلي والزمالك

ـ الأهلي: 57 حال الفوز بجميع مبارياته بما فيها بيراميدز

ـ الزمالك: 56 حال الفوز بجميع مبارياته بما فيها بيراميدز

وهذا يعني أن بيراميدز يمكنه حسم اللقب عند وصوله للنقطة 58، وهي النقطة التي لن يصل إليها الأهلي أقرب ملاحقيه، بينما يحسم الأهلي اللقب حال الفوز بجميع مبارياته وانتظار تعثر بيراميدز في 3 مباريات على الأقل.

فيما تعد مهمة نادي الزمالك هي الأصعب في المنافسة على اللقب، ففي حال فوز الفريق الأبيض بجميع مبارياته المقبلة سيرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة، وسيكون بحاجة إلى تعثر الأهلي في مباراة واحدة، وتعثر بيراميدز فى 3 مباريات أيضاً.