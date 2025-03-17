شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

ينهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات سفر أحمد حمدى لاعب الفريق إلى ألمانيا لتحديد مصيره من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد خضوعه لعملية التأهيل بعد جراحة الصليبى التى خضع لها اللاعب خلال الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يتحدد موعد سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا فور الحصول على التأشيرة، على أن يخضع اللاعب لقياسات طبية جديدة لتحديد موعد عودته للتدريبات.

ويأتي سفر أحمد حمدى لألمانيا ليحدد الطبيب الألماني الذى أجرى الجراحة للاعب إمكانية العودة، وموعد المشاركة بالتحديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بكأس عاصمة مصر، والمقرر لها الأربعاء باستاد القاهرة، بالجولة الثانية من البطولة، حيث يخوض الفريق مرانه ، ثم يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

