شكرا لقرائتكم خبر عن نادي طلعت حرب يستضيف بطولة النقابة العامة للبنوك والتأمينات وأجواء رياضية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف نادي طلعت حرب ، برئاسة هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة، بطولة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات لخماسيات كرة القدم، والتي شهدت حضور نخبة من الشخصيات الرياضية والسياسية والإعلامية، إلى جانب عدد من أساطير الكرة المصرية.

وجرت فعاليات البطولة بحضور النائبة سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وشريف خليل، المدير التنفيذي لنادي طلعت حرب، فيما أشرفت على تنظيمها الدكتورة سحر الهواري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس اللجنة الفنية للدورة الرمضانية.



تكريم البطولة



جانب من التكريم



جانب من التكريم

وأكد شريف خليل أن نادي طلعت حرب يسعى دائمًا لاستضافة البطولات الرياضية بمستوى احترافي، حيث يتمتع بإمكانيات متميزة تشمل ملاعب متطورة ومساحات خضراء، مما يجعله مؤهلًا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، تماشيًا مع مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد شريف خليل أن البطولة حظيت بمشاركة واسعة من فرق البنوك وشركات التأمين، حيث تميزت المنافسات بالأجواء الحماسية والروح الرياضية العالية. وفي المباراة النهائية، توّج فريق بنك نكست بلقب النسخة الثالثة للبطولة بعد فوزه على فريق البنك الزراعي المصري، الذي حصل على تكريم خاص لأدائه المميز خلال المنافسات.

شهد حفل ختام البطولة حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية، منهم الكابتن أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحمد حشيش نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وهاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق و حسين عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق و شريف الخشاب نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق و توفيق السيد الحكم الدولي السابق و خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونادي الزمالك السابق

كما حضر الاحتفالية عدد من الإعلاميين والصحفيين إلى جانب عمرو جمالي، نائب أول العضو المنتدب لبنك نكست.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن سعادتها بنجاح البطولة، مشيدة بالإمكانيات المتميزة التي يوفرها نادي طلعت حرب لاستضافة مثل هذه الفعاليات. كما أعلنت النائبة عن خطط مستقبلية لتنظيم دوري للبنوك في النادي، بهدف توسيع نطاق المشاركة وتعزيز النشاط الرياضي في القطاع المصرفي.

وأكدت أن النقابة العامة للبنوك والتأمينات تولي اهتمامًا خاصًا بالنشاط الرياضي، وتسعى إلى تطويره ليشمل منافسات دولية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة. وقالت أن هذه الفعالية باتت تقليدًا سنويًا يترقبه العاملون في القطاع البنكي كفرصة للاندماج وإبراز المواهب الرياضية.

وفي ختام الحفل قام شريف خليل بتوزيع الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير على الفرق الفائزة، وسط أجواء احتفالية شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، ما يعكس النجاح الكبير للبطولة ويؤكد استمرارها في الأعوام القادمة.