شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص محمد مجدى أفشة الليلة بسبب السمانة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى لفحص طبى اليوم، الاثنين، بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي؛ للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات المارد الأحمر الأخيرة.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرض أفشة للإصابة بشد في عضلة السمانة فى التدريبات الأخيرة التى سبقت مباراة الزمالك بالدور الأول للدوري ليغيب عن القمة التى انتهت بالتعادل 1/1.

وخاض أفشة 25 مباراة مع الأهلى هذا الموسم وساهم فى 8 أهداف، وسجل أفشة أربعة أهداف فى مختلف المسابقات بينما صنع مثلها، أما في مسابقة الدوري فشارك في 13 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لعدة أيام عقب رفض خوض مباراة القمة التي كان مقررا لها الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من أجل التحضير للمرحلة القادمة.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز على إنبى وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.