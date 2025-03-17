شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 مارس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يعتمد على بن شرقي فى رأس الحربة بكأس العاصمة فى غياب وسام وجراديشار، عمر مرموش ينضم اليوم لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمباراة إثيوبيا .

استقر الجهاز الفني للأهلي على الاعتماد على المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأحمر في مركز رأس الحربة خلال مباريات كأس عاصمة مصر، فى ظل عدم وجود مهاجم صريح بصفوف الفريق الأحمر، حيث انضم الثنائي وسام أبو علي وجراديشار إلى منتخبي فلسطين وسلوفينيا للشباب خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

ينضم عمر مرموش ، نجم مانشستر سيتى الانجليزى، إلى معسكر منتخب مصر الأول اليوم الاثنين استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يجرى أحمد فتوح ، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عملية فى الركبة خلال الأيام المقبلة، بعدما تجددت إصابته في الركبة ما أدى لاستبعاده من تدريبات فريقه الأخيرة، ومواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر التي حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 2 ليتأهل لمواجهة سيراميكا في نصف النهائي في المباراة المقرر لها يوم 28 مارس الجارى.

حدد الجهاز الطبي لفريق الزمالك ، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجاً تأهيلياً لـ عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة فى الركبة خلال لقاء سموحة بكأس مصر، وأدى لعدم استكماله المباراة.

قرر مسئولو نادى الزمالك عقد جلسة الحسم مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفرق، للاتفاق على تجديد عقده، والذى ينتهى بنهاية الموسم، بعد العودة من صفوف المنتخب الوطنى.

يبدأ فريق الاهلى تدريباته الجماعية باستاد مختار التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون منذ الثلاثاء الماضى عقب أزمة مباراة القمة.