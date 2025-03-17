شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 6 خطوات يجب تنفيذها عند الذهاب لـ"الجيم" لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ومن ضمنها الخطوات التى يجب اتباعها عند نزول الجيم لأول مرة.



1- عند اختيار ملابس التمارين الرياضية يفضل اختيار المقاس المناسب وليس الضيق جدًا حتى لا يعيق أيضًا التحرك وممارسة التمارين بسهولة.

2- بعض الآلات كجهاز المشي أو السلالم أو الدراجة وغيرها تحتاج إلى ارتداء الأحذية الرياضية المناسبة، لذا من المهم عند النزول للجيم اقتناء الأحذية المناسبة وتجنب اقتناء كبيرة وسميكة النعل وتتسبب فى الألم للقدمين أثناء التمارين.

3- بعد ممارسة التمارين قد تتجه إلى العمل أو مقابلة الأصدقاء، لذلك من المهم اقتناء حقيبة الجيم لحفظ ملابس التمرين والمستلزمات الأخرى المهمة كالمنشفة القطنية.

4- لاستكمال مراحل المتابعة والتطور في صالة الألعاب الرياضية وتحقيق النتائج من المهم حفظ خطط التمرين وهي مرتبطة بمدرب اللياقة البدنية بالصالة محتوية على خطة البدء والتطور والثبات على التمارين الرياضية.

5- من المهم التميز بالثقة وتجنب التأثر بأقوال الزملاء في صالة التمارين وتمارينهم الخاصة والنتائج التي وصلوا إليها.

6- من المهم قبل بداية التمرين المناسب، البدء في عملية الإحماء وهي تجهيز الجسم لمدة 10 دقائق للقيام فيها بالألعاب الرياضية الخفيفة كالمشي أو الركض والبدء بعدد مرات ووقت أقل لمعرفة آليات التوجيه خلال التمارين.