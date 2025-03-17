شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز يقود تدريب الزمالك فى غياب بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن عبد العزيز، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على منح اللاعبين تعليمات خلال أداء الفقرة الفنية في مران اليوم، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقاد أيمن عبد العزيز مران الزمالك اليوم في ظل سفر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق إلى البرتغال لإلقاء بعض المحاضرات الفنية بطلب من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة سموحة الأخيرة فقرة فنية خلال مران اليوم استعداداً للقاء الجونة المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.