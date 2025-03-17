شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة تنمية الصعيد، بهدف تطوير وتأهيل مراكز الشباب بمحافظات الصعيد، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الشبابية والرياضية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

حيث قام بالتوقيع إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والمهندس شريف أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والهيئة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في محافظات الصعيد، وتعزيز دور مراكز الشباب كمحور رئيسي في بناء الإنسان المصري.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لتنفيذ مشروعات تخدم الشباب وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم، والعمل علي توفير بيئة مناسبة للنشء والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن تقديره لوزارة الشباب والرياضة على جهودها المستمرة في دعم شباب الصعيد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في محافظات الصعيد.



توقيع البروتوكول