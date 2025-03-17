شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل فى بطولة كأس عاصمة مصر.

وتماثل ناصر منسي للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن الفريق الفترة الأخيرة.

وشارك ناصر منسي مع الزمالك في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، قبل أن يشارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وشهد تدريب الزمالك، الذي أقيم اليوم على ملعب النادي، تصعيد كل من أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006، وعمر ياسر وحسام عاشور التقي ثنائي وسط فريق مواليد 2007، بجانب مؤمن وائل ومحمد عبد الفتاح حارسي مرمى فريق مواليد 2007، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك لتعويضات غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق، بعدم شهد مران اليوم غياب كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد في معسكر منتخب مصر استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، بجانب غياب التونسي سيف الجزيري للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، ومحمد السيد لاعب الوسط لتواجده في صفوف منتخب الشباب الذي يستعد لخوض دورة ودية فى قطر.